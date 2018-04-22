Air France 23 апреля отменит около 25% рейсов из-за забастовки персонала - СМИ

2018-04-22 15:13 | www.trend.az | 5

Французская авиакомпания Air France отменит 23 апреля около 25% рейсов из-за забастовки персонала, требующего повышения зарплаты. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщило агентство AFP.

Предстоящая забастовка станет уже девятой в обширной серии стачек, проводимых с февраля месяца. В этот день компания планирует выполнить 65% дальне - и среднемагистральных рейсов, прибывающих в главный парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль. Также Air France намерена обеспечить 85% рейсов на короткие дистанции.