В России заблокирован Google

2018-04-22 15:20 | www.oxu.az | 9

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) частично заблокировал поисковую систему Google.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, согласно данным последней выгрузки Роскомнадзора, ведомство направило провайдерам для блокировки несколько IP-адресов, в числе которых оказались адреса главной страницы поиска google.com.

Пользователи сообщают об отсутствии доступа к поисковику последние 24 часа.

Массовые блокировки адресов Google и Amazon начались 16 апреля, когда Роскомнадзор приступил к исполнению решения Таганского суда Москвы о запрете работы мессенджера Telegram на территории России. Под блокировку попадали адреса, которые позволяли мессенджеру оставаться доступным.