В США стрелок-нудист убил трех человек рядом с кафе

2018-04-22 15:33 | www.apa.az | 6

Неизвестный устроил стрельбу у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси), три человека погибли, четверо получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила городская полиция.

"Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 3.25 по местному времени. Посетитель выбил у него оружие", — говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте полиции в Twitter.

По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен. Он покинул место происшествия, правоохранительные органы проводят его поиск.