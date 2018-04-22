В США стрелок-нудист убил трех человек

2018-04-22 15:49 | www.oxu.az | 7

Неизвестный устроил стрельбу у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси), три человека погибли, четверо получили ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об пишет сообщила городская полиция.

«Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 3.25 по местному времени (11.25 мск). Посетитель выбил у него оружие».

По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен. Он покинул место происшествия, правоохранительные органы проводят его поиск.