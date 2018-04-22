Около половины авиарейсов в Турции за последние пять лет выполнены через Стамбул

2018-04-22 16:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Почти половина авиарейсов выполненных за последние пять леть с турецких аэропортов попадает на долю Стамбула. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, говорится в отчете Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMİ).

Согласно сообщению, около 46% из 6,78 миллиона авиарейсов, совершенных в Турции за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы, были выполнены со стамбульских аэропортов Ататюрк и Сабиха Гекчен.

«2,85 миллиона авиарейсов были выполнены с двух аэропортов Стамбула за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы», - говорится в отчете.