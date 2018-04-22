В Калифорнии продадут туфли Майкла Джексона

2018-04-22 16:24 | www.oxu.az | 6

Туфли покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, в которых певец впервые продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку», будут проданы 26 мая на аукционе в Калифорнии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об пишет сообщается на сайте аукционного дома:

«Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую «лунную походку».

На одной из туфель стоит отметка «Michael #2». Легкие кожаные туфли, принадлежавшие известному музыканту, ранее никогда не выставляли на торги.

Стартовая цена пары составляет пять тысяч долларов.