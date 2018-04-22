В Ереване госпитализировали семь человек после столкновений с полицией

2018-04-22 16:32 | www.trend.az | 4

Семь человек госпитализированы в Ереване после стычек демонстрантов с полицией, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, продолжают лечение еще трое демонстрантов, пострадавших во время столкновений 16 апреля.

"Состояние здоровья семерых пострадавших удовлетворительное, трех - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном, они длились три минуты и закончились безрезультатно. Глава правительства заявил, что действия оппозиционера - это шантаж, и посоветовал политику "вернуться в правовое поле". В ответ парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.