В Ереване полиция задержала почти 200 демонстрантов

2018-04-22 16:51 | www.apa.az | 7

В Ереване полиция задержала 192 участника антиправительственной акции.

Как передает АПА, об этом сообщает Радио Азатутюн.

"Согласно сообщению полиции Армении, по состоянию на 15:00 задержано 192 граждан", - говрится в сообщении.

Тем временем троим задержанным депутатам парламента Армении от оппозиции, в том числе лидеру протестного движения Николу Пашиняну, предъявлены обвинения в организации беспорядков, сообщает "Sputnik Армения".

Как заявили в пресс-службе Генпрокуратуры, депутаты Национального собрания Армении Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян задержаны Специальной следственной службой республики.

"Депутаты были задержаны в момент совершения общественно опасного деяния, выразившегося в организации и проведении с 13 апреля собраний вопреки ограничениям мэрии Еревана. А с 19 по 22 апреля они организовали и провели собрания, не оповестив их в установленном законом порядке", — говорится в сообщении Генпрокуратуры Армении.

Согласно конституции Армении, уголовное преследование в отношении депутата может быть возбуждено только с согласия Национального собрания.