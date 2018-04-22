В Ереване задержали 228 демонстрантов

2018-04-22 17:01 | www.oxu.az | 5

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 228 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал собеседник агентства:

«На данный момент в полицейские отделения доставлены 228 граждан».

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства.

Пашинян и еще два депутата – Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян – позднее были задержаны.