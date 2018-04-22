Теракт в Кабуле: более 30 погибших – ОБНОВЛЕНО

2018-04-22 17:21 | www.oxu.az | 6

Нападение смертника в Кабуле унес жизни уже 48 человека.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил «TOLOnews».

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «исламское государство».

«Талибан» также выдал собственное заявление, сообщив, что они не причастны к нападению.

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Жертвами взрыва в Кабуле стал 31 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, пострадали более 50 человек.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 57 пострадавших при взрыве в Кабуле.

Взрыв прогремел недалеко от центра для регистрации избирателей в Кабуле. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.