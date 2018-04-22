Узбекские железные дороги поддержат экспорт плодоовощной продукции

2018-04-22 17:21 | www.trend.az | 6

В целях поддержки экспортного потенциала республики компания "Узбекистон темир йуллари" предоставляет скидки на перевозку железнодорожным транспортом свежей плодоовощной и переработанной продукции.

Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

При перевозке в экспортном сообщении свежей плодоовощной и переработанной продукции по территории Республики Узбекистан установлена скидка в размере 50 процентов.

Кроме того, при перевозке свежей плодоовощной и переработанной продукции в рефрижераторных секциях на расстояние от 200 километров и более до пограничных станций, установлена дополнительная скидка в размере 30 процентов.

При перевозке свежей плодоовощной продукции, картофеля и мяса птицы транзитом по территории Республики Казахстан установлена скидка в размере 50 процентов.