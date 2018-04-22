Во Франции эвакуировали людей с острова

2018-04-22 17:42 | www.oxu.az | 7

Во Франции жандармерия эвакуировала людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный мужчина выкрикнул угрозы в адрес полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает France Info.

По данным портала, неизвестный утром выкрикнул «Я убью полицейского». В настоящее время его разыскивает полиция.

«Он высказал конкретную угрозу в адрес сил безопасности, стоя около кафе, и позже его видели в пределах города», – сказал глава местной полиции Жан-Марк Сабате.

Мотивы мужчины неизвестны. Кроме того, у полиции нет данных, имеет ли он при себе оружие.