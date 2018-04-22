Умер актер-карлик Верн Тройер

2018-04-22 18:00 | www.oxu.az | 5

Актер-карлик Верн Тройер, наиболее известный по роли Мини-Мы в двух фильмах об Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Guardian.

Точная причина смерти пока не называется, но в начале апреля Тройер попал в больницу. Как отмечает издание, это связано с его борьбой с алкоголизмом.

Актер сыграл в картинах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Остин Пауэрс: Голдмембер». Роль клона Доктора Зло принесла ему мировую известность. Кроме того, Тройер воплотил образ гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс в ленте «Гарри Поттер и философский камень».

Рост Тройера составлял 80 сантиметров.