Армянские артисты отказываются от присужденных правительством почетных званий

2018-04-22 18:26 | www.trend.az | 7

Основатель и исполнительный директор эстрадно-музыкального театра «Каданс» Ника Бабаян отказался от звания «Заслуженный деятель культуры Армении», о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, сообщают армянские СМИ.

«Из-за беспредела правящей власти, в знак протеста против арестов патриотов страны, лидеров справедливого всенародного движения, я не считаю возможным далее носить звание «Заслуженный деятель культуры Армении», - написал Бабаян.

Актер Мкртич Арзуманян отказался от звания Народного артиста Армении, о чем сообщил в своем Instagram.