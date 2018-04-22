Президент Армении назвал ситуацию в стране опасной - ОБНОВЛЕНО

2018-04-22 18:59 | www.oxu.az | 6

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал к сдержанности и поиску диалога.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, заявление президента опубликовано на сайте главы государства.

«Процессы в нашей стране достигли опасной черты, что может привести к необратимым последствиям. К сожалению, вопреки достигнутой накануне договоренности, переговоры были прерваны, хотя они могли бы привести к разрядке ситуации и снижению напряженности», - говорится в заявлении Саркисяна.

Издание News.am сообщает, что известные армянские деятели культуры начали отрекаться от почетных званий в знак протеста против применения властями силы к митингующим в Ереване.

В частности, от звания Народного артиста Армении отказались Мкртич Арзуманян, Эрна Юзбашян, а основатель и исполнительный директор эстрадно-музыкального театра «Каданс» Ника Бабаян отказалась от звания «Заслуженный деятель культуры Армении».

17:01

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 228 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства.

Пашинян и еще два депутата – Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян – позднее были задержаны.