У самолета Air India выбило иллюминатор - ВИДЕО

2018-04-22 19:00 | www.oxu.az | 8

У самолета Air India, попавшего в зону турбулентности во время рейса между Амритсаром и Нью-Дели 19 апреля, из-за сильной тряски вылетело стекло иллюминатора.

Как передает Oxu.Az, об инциденте в воскресенье, 22 апреля, сообщает NDTV.

«Никогда не сталкивался ни с чем подобным. На протяжении 10-12 минут мы проходили зону невероятно сильной турбулентности», — рассказал управлявший самолетом пилот.

Три человека получили в инциденте незначительные повреждения. Их вызвало не выбитое турбулентностью стекло, а упавший с полок багаж. Одна пассажирка, которая не была пристегнута, также ударилась головой об обшивку салона.

Всего на борту находилось 236 пассажиров и шесть членов экипажа. Рейс выполнял самолет модели Boeing 787, который находится в эксплуатации всего шесть лет.