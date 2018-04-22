Новый глава «Гачкынкома» дал обещание

2018-04-22 19:20 | www.oxu.az | 7

Ровшан Рзаев дал свое первое интервью в качестве председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как передает Oxu.Az, новый глава «Гачкынкома» пообещал пресечь негативные случаи в процессе распределения квартир.

«Считайте, что эти вопросы уже решены. Вскоре вы сами в этом убедитесь», - сказал он.

Р.Рзаев добавил, что решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев всегда были в центре внимания президента страны и что на новой должности он сделает все от него зависящее, чтобы оправдать доверие главы государства.