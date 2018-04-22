На митинг в центр Еревана пришли десятки тысяч человек

2018-04-22 19:53 | www.apa.az | 3

Десятки тысяч человек собрались на площади Республики в центре Еревана на митинг против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.

Как сообщает АПА, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Впервые за десять дней традиционный вечерний митинг проходит без руководителей протестующих. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Пока протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Однако до сих пор непонятно, кто будет оратором митинге.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля.

Девять демонстрантов, пострадавших в акциях протеста в Ереване, продолжают лечение в больницах города, сообщили в пресс-службе минздрава страны.

"В данный момент в больницах Еревана лечение продолжают девять пострадавших. Семеро из них госпитализированы в воскресенье. Один из пациентов будет выписан в ближайшие часы", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжении РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что состояние шести человек оценивается как удовлетворительное, трех – средней тяжести.