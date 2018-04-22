Карлсен: Не хотел выходить к журналистам после партии с Рауфом

2018-04-22 20:15 | www.oxu.az | 7

Чемпион мира Магнус Карлсен в очередной раз сыграл вничью на супертурнире Shamkir Chess 2018, посвященном памяти Вугара Гашимова. Норвежский шахматист взял пол-очка в партии с азербайджанским шахматистом Теймуром Раджабовым, играя черными.

Как передает Oxu.Az, после встречи Карлсен отметил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

- Накануне вы не пришли на пресс-конференцию. Можно узнать о причине?

- Признаться, я очень устал, так как партия с Рауфом Мамедовым завершилась поздно. Пресс-конференции длятся довольно долго, а после вопросов от СМИ они продолжаются еще дольше. К тому же, я был недоволен результатом партии, а в такие моменты выходить к журналистам совсем не хочется.

Накануне я был очень уставшим. Думал лишь о том, как бы подготовится к следующей партии.

- Ничья с азербайджанским шахматистом Теймуром Раджабовым стала для вас уже четвертым ничейным исходом в Шамкире. У вас есть этому объяснения?

- Я не люблю ничьи, но она была неизбежна. В партии с Теймуром было зафиксировано повторение ходом, поэтому и был заключен мир. В следующем туре хочу, наконец, победить, а то не выигрывал уже в четырех поединках. Я не тот шахматист, который привык к такому.

- Ничья с Рауфом Мамедовым вас сильно разозлила?

- Больше этой партии меня несколько вывела из себя встреча второго тура с Давидом Наварой. В ней у меня был шанс захватить преимущество, но я не использовал такую возможность. Был очень разочарован, именно в партии с Наварой. В поединке с Рауфом также хотел победить.

- IV тур позади. Вы сыграли со всеми азербайджанскими шахматистами, участвующими в турнире. Причем со всеми играли черными фигурами…

- Конечно же интересно. Да, сыграл со всеми ними черными. Соперники были очень внимательны, поэтому обыграть их было невозможно. В игровом плане они были словно неприкасаемые. В прошедших партиях не смог реализовать те задумки, которые я планировал применить.

- В Шамкир вы приехали с личным поваром. Значит ли это, что предлагаемая здесь еда вам не нравится?

- В первую очередь, я должен отметить высокую организацию турнира. Я в Шамкире в третий раз и постоянно ощущал к себе повышенное внимание.

Предлагаемые блюда очень вкусны. Просто повар лучше знает мои любимые блюда и напитки. Иногда готовит напитки без сахара. Я не держу диету, но не употребляю сладкие напитки. А повар в короткий срок может приготовить еду.