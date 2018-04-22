Ядерные переговоры с КНДР: Трамп сделал новое заявление

2018-04-22 21:03 | www.oxu.az | 6

Дональд Трамп сомневается в улучшении отношений с Северной Кореей и заявил, что ядерный кризис еще не близок к завершению.

Как передает Oxu.Az, об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

«Мы очень далеко от соглашения по Северной Корее, может быть, все получится, а может быть, и нет - только время покажет», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного орудия и межконтинентальных баллистических ракет. В свою очередь, Дональд Трамп назвал большим прогрессом отказ властей КНДР от ракетных испытаний.