Оппозиционеры в Армении намерены продолжить акции протеста

2018-04-22 21:19 | www.apa.az | 3

Участники акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна продолжат шествия и демонстрации, несмотря на задержание лидеров движения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье на митинге в Ереване представитель партии "Гражданский договор" Рубен Рубенян.

"Как и в прежние дни, наши децентрализованные акции начнутся в 08.15 (07.15 мск). Он будут носить исключительно мирный характер", — сказал Рубенян, добавив, что действия оппозиции будут по традиции подытожены на вечернем митинге.

Депутат парламента Лена Назарян, обратившись к собравшимся от имени лидера протестов Никола Пашиняна, подчеркнула, что необходимо избегать любых столкновений с полицией и не оставаться на улицах ночью.

Впервые за десять дней традиционный вечерний митинг проходит без руководителей протестующих. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье — депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Пока протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Ален Симонян.