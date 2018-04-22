Евросоюз озабочен массовыми протестами в Армении

2018-04-22 21:20 | www.oxu.az | 4

ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении за проведение митингов оппозиционеров и призвал все стороны к сдержанности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия Майи Косьянчич.

«Все, кто были незаконно задержаны, в ходе реализации своих законных прав на свободу собраний должны быть немедленно освобождены», - говорится в документе.

«Крайне важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность и ответственный подход», - отмечается в заявлении.

Как ранее сообщила полиция Армении, сотрудники правоохранительных структур в воскресенье задержали 228 активистов в уличных столкновений. Семь человек пострадали.