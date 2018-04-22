Макрон посоветовал не быть наивными с Путиным

2018-04-22 21:28 | www.oxu.az | 4

Французский президент Эммануэль Макрон охарактеризовал российского коллегу Владимира Путина как сильного лидера, который стремится сделать свою страну великой.

Как передает Oxu.Az, об этом политик заявил в интервью Fox News.

По его словам, Путин является сильным человеком и президентом, который хочет, чтобы Россия была великой. Макрон считает, что россияне гордятся политикой своего президента.

«Он сильный и умный, но не будьте наивными. Он настроен на вмешательство в наши демократии. Поэтому я считаю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это», - сказал Макрон.

Ранее Макрон во время неформальной встречи с журналистами заявил, что считает себя «ровней» Путину.