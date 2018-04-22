США и страны ЕС пока не договорились насчет изменения соглашения с Ираном

2018-04-22 21:57 | www.trend.az | 7

США, а также Франция, Германия и Великобритания (Е3) добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено. Об этом журналистам в воскресенье на брифинге сообщил представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.

Брифинг проводился перед началом встреч исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана в Торонто, где собрались главы внешнеполитических ведомств стран G7. "Мы вели переговоры с европейцами с января, с E3, и мы добились большого прогресса, но мы еще не пришли [к решению]", - сказал он. Представитель администрации при этом подчеркивал, что речь идет о "добавочном соглашении".

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.