Армянские артисты отрекаются от почетных званий

2018-04-22 22:00 | www.oxu.az | 6

Известные армянские деятели культуры начали отрекаться от почетных званий в знак протеста против применения властями силы к митингующим в Ереване.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, от звания Народного артиста Армении отказались актер Мкртич Арзуманян и певица Эрна Юзбашян.

«Считаю неприемлемым использование силы против невооруженного и мирного народа. Осуждаю применение властями силы против моих соотечественников. Отказываюсь от этого звания», - написал Мкртич в своем Instagram.

В свою очередь Юзбашян объяснила свой поступок в публикации на Facebook:

«Я думаю, что счастье и процветание моей страны главнее всех медалей и наград. Я отказываюсь от звания Народной артистки», - написала Эрна.

Также протесты поддержал и публично отрекся от почетного звания «Заслуженный деятель культуры Армении» основатель и исполнительный директор эстрадно-музыкального театра «Каданс» Ника Бабаян.

«Из-за беспредела правящей власти, в знак протеста против арестов патриотов страны, лидеров справедливого всенародного движения, я не считаю возможным далее носить звание «Заслуженный деятель культуры Армении», - сообщил Бабаян на своей странице в социальной сети Facebook.