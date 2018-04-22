Рафаэль Надаль установил рекорд

2018-04-22 22:19 | www.oxu.az | 6

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 4,8 миллиона евро.

Как передает Oxu.Az, в финале соревнований Надаль обыграл японца Кэя Нисикори со счетом – 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Для Надаля титул в Монте-Карло стал первым в сезоне и 76-м в карьере в АТР-туре. Всего испанец уже в 11-й раз стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.

Кроме того, Рафаэль завоевал 31-й титул на турнирах серии «Мастерс» и вышел на первое место по этому показателю. На второй строчке находится серб Новак Джокович, который выиграл 30 таких турниров.