Макрон сравнил введение США пошлин на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной

2018-04-22 22:15 | www.trend.az | 5

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News заявил, что вероятное введение США пошлин на сталь и алюминий из Европейского союза можно сравнить с торговой войной, передает RT.

Президент Франции выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп не введёт пошлины на сталь и алюминий из ЕС после 1 мая, когда истечёт срок введённых им исключений в отношении европейских стран.

«Посмотрим, что он решит 1 мая. Вопрос в том, в чём ваши приоритеты», - объяснил французский лидер.

При этом Макрон добавил, что, по его мнению, с «союзниками не ведут торговых войн».