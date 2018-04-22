Посольство США в Армении призвало власти страны соблюдать свободу мирных собраний

2018-04-22 22:27 | www.trend.az | 7

Посольство США в Армении призывает полицейских строго следовать правовым методам и соблюдать свободу мирных собраний, говорится в заявлении дипмиссии, передает NEWS.am.

«Призываем власти страны проявить сдержанность, позволив мирные митинги.Мы обеспокоены сообщениями о насилии в отношении журналистов и демонстрантов. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении манифестантов»,-сказано в документе.

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