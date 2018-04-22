Ночью закроются ряд столичных дорог

2018-04-22 22:39 | www.oxu.az | 6

В ночь с воскресенья на понедельник движение автомобилей на ряде центральных дорог Баку будет ограничено.

Как сообщил Oxu.Az начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, эти меры связаны с обеспечением высокой безопасности соревнований Гран-при Азербайджана «Формула 1» в условиях высокой безопасности.

Движение будет ограничено на улицах и дорогах, пересекающихся с маршрутом соревнований в ночь с 22 на 23 апреля и сохранится до полного завершения соревнований:

Так, накладывается ограничение и меняется направление движения автомобилей вдоль Азнефти и Приморского бульвара - проспектах Нефтчиляр, Бюльбюля, площади Азадлыг, улицах Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, у ворот Гоша Гала, площади Гянджляр, улицах Истиглалият, Ниязи, а также других дорогах, пересекающихся с этими улицами и проспектами.

По словам В.Асадова, движение автомобилей по названным направлениям регулируется в основном с 14-го километра дороги Баку-Сальян и в соответствующем направлении через территорию Ясамальского района по 3-й окружной дороге, с круга 20-го участка по нагорной дороге через поселок Бадамдар в направлении улицы Микаила Мушфига, проспекта Метбуат, а с поселка Баилово посредством улиц Теймура Эльчина или Мехти Гусейна:

«Во избежание плотности транспорта и пробок у водителей, двигающихся по проспекту Нефтчиляр через круг Азнефти в сторону Площади Флага, поселков Баилова и 20-го участка, а также в южном направлении, просьба использовать альтернативные дороги с пересечений улиц Афияддин Джалилов - Юсиф Сафаров, Юсиф Сафаров - 28 мая посредством проспектов Бакиханова, Наримана Нариманова, Иншаатчылар, Гусейна Джавида, Парламента, Микаила Мушфига, Метбуат и Зии Буньядова.

В этих направлениях рекомендуется по возможности мало пользоваться личным транспортом и отдавать предпочтение общественному транспорту».