Американцы вырастили еду в открытом космосе

2018-04-22 23:01 | www.oxu.az | 5

Астронавты американского аэрокосмического агентства NASA успешно вырастили на космической станции салат-ромэн и капусту Токио-Бекана.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в официальном пресс-релизе NASA.

Это было сделано в рамках уникальной научной миссии Veg-03, целью которой являлась проверка эффективности оборудования Veggie (такие капсулы с семенами и специальными приспособлениями, которые усиливают излучение света в условиях невесомости), управляющего освещением и питанием космического сада.

Сообщается, что астронавты работают одновременно с двумя установками Veggie. По словам специалистов, подобный эксперимент позволит доказать, что выращивать овощи и зелень в космосе вполне реально, а так как в дальнейшем космические миссии станут все более продолжительными, членам экипажа придется самостоятельно обеспечивать себя едой.