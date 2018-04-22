Самолет Баку-Москва авиакомпании AZAL совершил вынужденную посадку

2018-04-22 23:39 | www.apa.az | 8

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Гянджа-Москва, 21 апреля произвел вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Как передает APA-Economics, об этом говорится в сообщении, распространенном на странице AZAL в Facebook.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту «Внуково» (VKO), рейс "Азербайджанских Авиалиний" J2-830 совершил посадку в Международном Аэропорту "Пулково" (LED). Самолет вылетит из Санкт-Петербурга в Москву после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.