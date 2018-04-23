Оппозиция Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией

2018-04-23 00:29 | www.oxu.az | 7

Участники акций протеста в Армении перекрыли дорогу на границе с Грузией.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

В результате парализовано движение автобусов, грузовых и легковых автомобилей через таможенно-пропускной пункт Баграташен (Армения) — Садахло (Грузия).

20 апреля лидер протестного движения Армении Никол Пашинян объявил о начале блокады транспортных коммуникаций страны, назвав очередной день протестных акций «днем грузовиков». До этого он сообщил о создании в Армении комитета «бархатной революции».