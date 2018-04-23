Устроивший стрельбу в Нэшвилле все еще на свободе – СМИ

2018-04-23 00:37 | www.trend.az | 5

Американская полиция подозревает, что мужчина, устроивший стрельбу у кафе в городе Нэшвилл, все еще находится на свободе и имеет при себе оружие, сообщает газета Tennessean, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси). Правоохранительные органы установили личность злоумышленника. По данным полиции, стрельбу устроил 29-летний Трэвис Рейнкинг, причем он был без одежды, хотя на улице было около 18 гадусов. Мужчина скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск.

"Есть вероятность, что Рейнкинг на данный момент на свободе с еще двумя видами оружия ", — заявил представитель полиции Дон Аарон.