Первый вице-премьер Армении намерен наладить диалог с оппозицией

2018-04-23 01:25 | www.apa.az | 6

Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян считает, что существует возможность диалога для урегулирования сложной ситуации в стране, вызванной массовыми протестами, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Возможность диалога всегда есть, еще не поздно, но для этого нужна смелость, позиция. У нас есть политсилы, я думаю, было бы неплохо, чтобы они объединились. Сегодня среди наших соотечественников, демонстрантов есть люди, формулирующие свои требования, и нужно с ними говорить. А то куда мы так дойдем? У нас появляются репутационные риски, вопросы предсказуемости страны", — сказал Карапетян в воскресенье журналистам.

Он отметил, что как простой гражданин, а не как вице-премьер считает, что нужно быть бдительными, сохранять трезвость.

"Например, к политическим играм привлекаются 12-летние дети. Для меня это неприемлемо. Нужно быть трезвыми и бдительными, уважать, выслушивать друг друга, призывать к диалогу", — сказал Карапетян.

По его словам, когда собирается большая масса людей, управлять ею трудно, она неоднородна, там могут оказаться люди, пришедшие туда с другими целями… То есть могут быть криминальные элементы, устроить провокации могут спецслужбы внешнего врага, и все мы, кто принимает решение, должны, кроме смелости и решительности, иметь ответственность, понимать что может произойти", — сказал первый вице-премьер.

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.