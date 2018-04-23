Число погибших в результате стрельбы у кафе в США достигло 4-х

2018-04-23 02:13 | www.apa.az | 6

Число погибших в результате стрельбы у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси) выросло до четырех челове. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила городская полиция.

Ранее сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших.

"(Данные по) Waffle House: шесть человек ранены, четыре – смертельно (три человека погибли на месте, один в больнице). Еще двое проходят лечение в (больнице) Вандербильт", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Правоохранительные органы установили личность злоумышленника. По данным полиции, стрельбу устроил 29-летний Трэвис Рейнкинг, причем он был без одежды, хотя на улице около +18. Мужчина скрылся с места и объявлен в розыск.