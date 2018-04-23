Движение транспорта на ряде улиц Баку ограничено в связи с «Формулой-1»

2018-04-23 04:27 | www.apa.az | 8

С сегодняшнего дня движение транспорта на ряде улиц Баку ограничено с целью безопасного проведения Гран-при Европы соревнований «Формула -1».

Как сообщает APA-Economics, ограничение на перекрестках и дорогах по маршруту гонок будет продолжаться с ночи с 22 на 23 апреля до завершения мероприятий.

В связи с проведением соревнований по территории «Бакинского городского кольца» - площадь «Азнефть», проспекты «Нефтчиляр» и «Бюльбюль», площадь «Азадлыг», улицы Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, площади «Гоша Гала гапысы, «Гянджляр», улицы Истиглалият, Ниязи а также по другим дорогам, пересекающим эти улицы и проспекты, движение транспорта будет ограничено.

Водители в качестве альтернативы могут использовать третий крайний круг на 14 км дороги Баку-Сальян, откуда они смогут попасть на территорию Ясамальского района. Чтобы попасть на проспект Метбуат, улицу Микаила Мушвига от 20 участка и окрестных территорий, следует проехать по нагорной части этой дороги. Альтернативными улицами для поселка Баил будут улицы Теймура Эльчина или Мехти Гусейна.

Водителям, направляющися в южном направлении, предлагается использовать альтернативные дороги: перекрестки улиц Афияддина Джалилова – Юсифа Сафарова, Юсифа Сафарова – 28 мая, а также проспекты Бакиханова, Наримана Нариманова, Иншаатчылар, Гусейна Джавида, Парламента, Микаила Мушвига, Метбуат и Зии Буниятова.

Водителям рекомендуется как можно меньше использовать частные автомобили в этих направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту.