Турция может экстрадировать греческих военных

2018-04-23 05:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов рассмотреть вопрос об обмене двух пересекших границу греческих солдат на восьмерых военнослужащих, бежавших из Турции в Грецию после провала путча 2016 года, сообщают СМИ.

"Они попросили вернуть им солдат, а мы ответили: «Прежде, чем обращаться к нам, верните военнослужащих-членов FETO, участвовавших в заговоре против нашего государства. Если вы это сделаете, мы подумаем", - заявил Эрдоган.

Отметим, что 2 марта двое греческих военных были задержаны на территории Турции.