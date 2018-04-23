Южная Корея и США начали военные учения Key Resolve

2018-04-23 06:39 | www.trend.az | 5

Южная Корея и США начали в понедельник ежегодные военные учения Key Resolve, которые будут продолжаться две недели, передало в понедельник информационное агентство Ренхап со ссылкой на военный источник, передает РИА Новости.

Министерство обороны Южной Кореи и войска США пока не публиковали официального сообщения об этих учениях, которые проводятся, несмотря на намеченный на 27 апреля межкорейский саммит.

Учения США и Южной Кореи обычно рассматриваются в Пхеньяне как репетиция войны против КНДР и омрачают отношения двух корейских государств.