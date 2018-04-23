Турция готова освободить торговлю с Азербайджаном от пошлин (Эксклюзив)

2018-04-23 07:00 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Турция надеется на скорейшее подписание соглашения о преференциальной торговле с Азербайджаном, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Как отметил министр, в 2017 году [по данным турецкой стороны] товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 2,7 миллиарда долларов США, увеличившись за год на 10 процентов. Турецкий экспорт составил 1,35 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана - 1,34 миллиарда долларов.

"Наш торговый оборот сбалансирован. Тем не менее, я верю, что мы сможем расширить торговые связи. По этой причине я придаю большое значение соглашению о преференциальной торговле, переговоры, о подписании которого мы сегодня ведем с Азербайджаном", - сказал министр.

Напомним, что в октябре 2017 года в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании по подписанию преференциального торгового соглашения.