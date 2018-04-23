"Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций

2018-04-23 07:28 | www.trend.az | 7

Государства "большой семерки" выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за "неприемлемые действия России на Украине", говорится в Twitter канадского МИД, передает РИА Новости.

"Министр Фриланд (глава МИД Канады - прим. ред.) и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся", - говорится в сообщении.