Генсек ООН объявил о возвращении «холодной войны»

2018-04-23 07:51 | www.apa.az | 6

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «холодная война» вернулась. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал SVT.

«Ясно, что холодная война вернулась. Однако, теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», — сказал Гутерреш.

Он также отметил, что ООН неспособна урегулировать конфликт в Сирии.

Ранее Гутерреш заявил, что в международные отношения вернулась «холодная война», однако больше нет механизмов контроля, которые помогали сдерживать эскалацию конфликтов.