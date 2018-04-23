США отказались помогать в восстановлении подконтрольных Асаду районов Сирии

2018-04-23 08:19 | www.trend.az | 4

США не хотят восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента Сирии Башара Асада, заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7, передает РИА Новости.

"Когда мы рассматриваем и когда мы изучаем дальнейшие действия, мы не хотим, чтобы финансирование шло в районы, подконтрольные правительству Асада", - сказал высокопоставленный американский чиновник, чьи слова распространила пресс-служба госдепартамента.