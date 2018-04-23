Генсек ООН: Холодная война вернулась

2018-04-23 08:55 | www.oxu.az | 6

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны.

Как передает Oxu.Az, об этом он заявил в интервью шведскому телеканалу SVT.

Отвечая на вопрос о законности авиаударов страна Запада по Сирии в ответ на появившуюся информацию о якобы химической атаке в городе Дума,.он сказал, что «у нас есть понятные правила для разрешения таких ситуаций, но теперь важно не оглядываться назад».

«Холодная война вернулась», — заявил он, отметив, что по сравнению с аналогичным периодом XX века есть существенные отличия. «Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Вашингтон и Москва не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие, нет двух однородных контролируемых блоков», — пояснил он.

«Во время холодной войны существуют функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля. Теперь у них больше нет механизмов. Вот почему ситуация была настолько опасной, и я рад, что все успокоилось», — сказал генсек.

Гутерриш также назвал «серьезным» конфликт между Россией и Западом. «Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить диалог, чтобы стороны смогли преодолеть напряженность, которая достигла на прошлой неделе своего апогея», — резюмировал он.