Информация о задержании экс-депутата Гусейна Абдуллаева официально подтвердилась

2018-04-23 10:41 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, Г.Абдуллаев был задержан в Турции по линии «Интерпол» и передан сотрудникам органов внутренних дел Азербайджана. Г.Абдуллаев был доставлен в следственное управление Министерства налогов Азербайджана, в настоящее время он дает показания.

В Министерстве внутренних дел подтвердили АПА информацию о задержании в Турции Гусейна Абдуллаева.

Отметим, первым информацию о задержании бывшего депутата распространил сайт «Qafqazinfo».

В 2012 году в отношении Г.Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. В связи с тем, что он сбежал из страны, Гусейн Абдуллаев был объявлен в межгосударственный розыск.