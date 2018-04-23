Nikoil|Bank внедрил очередное новшество ®

2018-04-23 10:43 | www.apa.az | 7

Согласно стратегии развития Nikoil|Bank продолжает радовать своих клиентов, предоставляя им новые возможности по эксплуатации платежных услуг. Одним из инновационных новшеств является интеграция Nikoil|Bank с сервисом Государственного платежного портала (HÖP). Простая и удобная система массовых платежей включает в себя сервисы по оплате коммунальных услуг, государственных пошлин, штрафов дорожной полиции, взносов за образование, ипотечного кредитования, всех видов страхования и прочие услуги.

Все желающие могут воспользоваться данной услугой посредством платежных терминалов NikoilPay, которые установлены по всей филиальной сети Nikoil|Bank. Таким образом, Nikoil|Bank облегчает процесс проведения необходимых оплат без очередей в операционных залах Банка и существенно экономит время Клиентов, а также предоставляет возможность оплаты через портал HÖP наличными средствами.

Nikoil|Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank.