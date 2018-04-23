Моргана Фримана обвинили в сексуальной связи со своей внучкой

2018-04-23 08:58 | www.oxu.az | 7

Актер Морган Фриман оказался вовлечен в сексуальный скандал.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание The New York Post.

Артиста обвинили в сексуальной связи со своей внучкой, 33-летней Иденой Хайнс, погибшей в 2015 году от 25 ножевых ранений, которые, предположительно, нанес ее бойфренд Ламар Дэвенпорт. В ходе судебного заседания адвокат обвиняемого Бет Ангер заявила, что убитая «рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях».

Идена Хайнс не являлась кровной родственницей Фримана - актер удочерил ее мать Дину Адэйр.

Как сообщается в газете, информация о предполагаемом романе Фримана и Хайнс появилась еще в 2009 году и сплетники даже говорили о готовящемся браке. Они оба отрицали эти слухи, а внучка даже обнародовала отдельное заявление, в котором утверждала, что «подобные истории не только являются ложью, но и болезненны для нее и ее семьи».

Сексуальный скандал разгорелся в конце 2017 года, после того, как несколько десятков женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались домогательствам со стороны продюсера.