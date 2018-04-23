В случае санкций против Турции наибольшие потери будут у США – эксперт

2018-04-23 11:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В случае принятия Вашингтоном решения о санкциях в отношении Турции, по причине реализации соглашений между Анкарой и Москвой о покупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, наибольшие потери будут у американских компаний в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщила Trend глава Дипломатического центра стратегических исследований и заведующая кафедрой культурной дипломатии Парижского университета Наджие Селин Шеноджак.



По словам эксперта, Турция должна быть готова к любому исходу событий и не должна уступать на давление со стороны США.

Эксперт отметила, что постоянные угрозы со стороны Вашингтона в адрес Анкары из-за закупки российских ЗРК С-400 направлены против национальной безопасности Турции в преддверии парламентских и президентских выборов.

По мнению Шеноджак, существует много причин для беспокойства НАТО, связанных с наблюдаемым в последнее время сближением Турции и России.

«Одна из этих причин связана с тем, что сближение Турции и России может привести к ослаблению позиций США и НАТО в регионе, а также потери важного рынка сбыта оружия», - сказала Шеноджак.

Эксперт считает, что другая причина для беспокойства США относительно укрепления турецко-российских связей, связана с тем, что российские военные инструкторы прибудут в Турцию для обучения турецких коллег работе с ЗРК С-400.

«США опасаются того, что работающие в Турции российские военные специалисты смогут получить ценную разведывательную информацию о принадлежащей НАТО военной инфраструктуре в Турции. Российские ЗРК С-400 будут размешены на стратегических высотах, что позволит беспрепятственно наблюдать за натовскими системами», - сказала Шеноджак.

По мнению эксперта, Турция и Россия осуществляют совместное строительство атомной станции «Аккую», и очевидно, что Анкара для обеспечения безопасности этой АЭС закупает российские ЗРК С-400.

Шеноджак также отметила, что, не смотря на то, что Турция является членом НАТО за последние годы такие участники Альянса как США и Франция под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) вооружали действующие в Сирии и Ираке террористические организации PYD-YPG и РПК, что противоречит национальным интересам Турции.

«В сложившейся ситуации Турции трудно доверять своим союзникам. Учитывая все сказанное, Турция вынуждена искать новых союзников и одновременно усилить и развивать свою национальную систему обороны», - считает эксперт.