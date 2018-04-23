Гурбан Гурбанов: Как бы успех не вскружил им голову

2018-04-23 09:38 | www.oxu.az | 7

Пятое чемпионство - мечта каждого футболиста и каждого клуба.

Как передает Oxu.Az, об этом главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов сказал на пресс-конференции после матча с «Сумгайытом».

Поздравив свою команду, тренер отметил, что игра выдалась тяжелой:

«Мы знали, что «Сумгайыт» серьезно подготовится к этому матчу. У наших футболистов присутствовало волнение, но это нормально. Желаю успехов Самиру Аббасову и его команде».

Главный тренер заявил, что некоторые футболисты уже несколько лет играют беспрерывно и выигрывают чемпионство.

«Меня больше всего беспокоит не физическая усталость, а вероятность того, что, говоря простым языком, успех может вскружить им голову. Вне зависимости от уровня футболиста, чемпионство - это всегда сладко», - сказал он.

Оценив шансы своей команды на попадание в групповой этап Лиги чемпионов, Гурбан Гурбанов сказал, что после изменения регламента сделать это будет сложно, но до начала турнира он постарается полностью сформировать команду и серьезно подготовиться:

«Подобные приготовления ведутся на протяжении всего года. Неоднократно говорил, что я хочу каждый год приводить в команду одного или двух новичков. Есть необходимость, работы ведутся.

До сих пор у руководства не было проблем с приобретением понравившегося нам футболиста. Вообще у каждой страны своя цена и уровень футболистов. Я очень хотел бы, чтобы в «Карабах» приходили хорошие футболисты, но самые лучшие уходят в другие чемпионаты.

Сегодня хорошего футболиста сложно найти. Поэтому футболисты, о которых вы думаете, предпочитают играть в России, Турции и других странах. Сколько бы им ни платили, шанс, что они останутся, составляет 3-5%».