Азербайджан продолжает увеличивать долю прибыльной нефти в общем объеме добычи (версия 2)

2018-04-23 11:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С ноября 1997 года по первое апреля 2018 года из общего объема добытой с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия нефти 56,6 процента пришлось на прибыльную нефть Азербайджана, сказал первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде в понедельник в ходе III Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По его словам, из 453 миллионов тонн добытой с АЧГ нефти 256 миллионов тонн приходятся на долю прибыльной нефти Азербайджана.

"Доля прибыльной нефти Азербайджана продолжит увеличиваться", - сказал Юсифзаде.

Он также отметил, что в разработку блока до сих пор было вложено 43 миллиарда долларов и еще столько же будет вложено в рамках нового соглашения.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.