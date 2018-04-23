Сегодня истек срок приема обращений для получения пропусков в связи с «Формулой-1»

2018-04-23 10:50 | www.apa.az | 6

Сегодня истек срок приема обращений для получения пропусков жителями расположенных в зонах проведения соревнований Гран-при Азербайджана «Формула-1» домов и работающих там граждан, которые будут действовать с 23 апреля по 1 мая. Как сообщает АПА-Экономикс, этот пропуск можно было получить с 12 по 23 апреля по следующим адресам:

- Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»: улица Бейюк Гала, 42/19, второй этаж;

- ЖЭК №4 - улица Хагани, 26/32, 5-й блок, второй этаж;

- ЖЭК № 58, улица Истиглалийят,5.

В связи с Гран-при Азербайджана «Формула-1» в Баку создаются три зоны, в которых ограничивается движение автотранспорта. В первую зону вошли дороги, по которым проходит гоночный трек – «Ичеришехер». Во вторую зону вошла площадь «Азнефть» и прилегающие к ней кварталы, в третью – улица 50-летия ООН и прилегающие к ней кварталы. Движение в 1-й и 2-й зонах будет разрешено с 00:00 до 06:00. Движение в 3-й зоне для автомобилей с пропусками будет свободное круглосуточно.